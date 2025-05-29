В Богдановке воевали темнокожие, сообщил штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Газиев.
После освобождения населенного пункта Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР) военнослужащие ВС РФ обнаружили тела темнокожих наемников на позициях ВСУ. Об этом сообщил участник штурма, боец 90-й танковой дивизии группировки «Центр» Ибрагим Газиев.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБеженец заявил о темнокожих наемниках в зоне СВО.
«Темнокожие были, два тела было темнокожих, которые я видел. На них документов не было. Но на этих темнокожих не было каких-то опознавательных знаков. Ну, в любом случае, это не украинцы, уж точно понятно», — рассказал Газиев. Его слова предает РИА «Новости».
По его словам, подразделение вошло в Богдановку на багги и высадилось у одного из уцелевших домов, вокруг которого были оборудованы оборонительные сооружения противника. Благодаря подготовке на учениях штурмовой отряд успешно занял населенный пункт и позиции ВСУ. На позициях был обнаружен значительный запас боеприпасов для стрелкового оружия.
Об освобождении Богдановки на красноармейском направлении в ДНР Минобороны заявило 24 апреля. Как стало известно, перед началом штурма населенного пункта операторы беспилотных летательных аппаратов ВС РФ сбрасывали листовки и аудиоколонки с призывами к сдаче на позиции противника.