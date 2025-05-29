Тела темнокожих наемников ВСУ нашли при освобождении Богдановки

«Темнокожие были, два тела было темнокожих, которые я видел. На них документов не было. Но на этих темнокожих не было каких-то опознавательных знаков. Ну, в любом случае, это не украинцы, уж точно понятно», — рассказал Газиев. Его слова предает РИА «Новости».