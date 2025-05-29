На российском теплоходе зафиксировано массовое отравление пассажиров

19 пассажиров, находящихся на борту круизного лайнера «Михаил Булгаков», обратились к медицинскому персоналу с жалобами на ухудшение состояния здоровья.
Как сообщили «ТАСС» в пресс-службе администрации Ярославской области, с 25 мая признаки недомогания были зафиксированы у 49 человек из общего числа 244 пассажиров.
«В Угличе причалил туристический теплоход, который направлялся в Москву. На корабле — заболевшие люди. Из 244 пассажиров у 49 с 25 мая были признаки болезни. На сегодня плохое самочувствие установлено только у 19 человек», — уточнили в пресс-службе.
Медицинские работники обследовали всех, у кого на судне было выявлено неудовлетворительное самочувствие. Двоим пассажирам рекомендовали госпитализацию, однако они отказались от стационарной помощи, проинформировали в пресс-службе правительства региона.
Территориальное управление Роспотребнадзора в Ярославской области инициировало расследование в связи с выявленными случаями острой кишечной инфекции среди пассажиров теплохода. Сотрудники ведомства отобрали образцы пищевых продуктов для анализа, сообщили в пресс-службе регионального управления.
Представители компании-оператора круиза добавили, что совместно со специалистами Роспотребнадзора организуют дополнительную санитарную обработку судна по прибытии в столицу.
После первого обращения туриста с жалобой на самочувствие, на борту были незамедлительно усилены санитарно-противоэпидемические мероприятия. К ним отнесли обеззараживание помещений общего пользования, установку дополнительных точек с антисептиками, введение регулярного контроля температуры тела и ежедневных медицинских осмотров пассажиров.
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