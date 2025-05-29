На российском теплоходе зафиксировано массовое отравление пассажиров

«В Угличе причалил туристический теплоход, который направлялся в Москву. На корабле — заболевшие люди. Из 244 пассажиров у 49 с 25 мая были признаки болезни. На сегодня плохое самочувствие установлено только у 19 человек», — уточнили в пресс-службе.