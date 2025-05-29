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Обоженный феном новорожденный из Башкирии умер в больнице

В Башкирии из-за включенного фена умер месячный ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском не смогли спасти жизнь малышу, который получил тяжелые ожоги при пожаре. Напомним, несчастный случай произошел 26 мая. Отец ребенка, которому было всего 20 дней, положил в его кроватку включенный фен, который сильно нагрелся и вспыхнул. Огонь быстро потушили, но младенец получил ожоги III-IV степени.

— К сожалению, сегодня утром в МЧС Башкирии поступила информация, что новорожденный малыш, получивший ожоги в квартире в Октябрьском, скончался в больнице, — рассказали в ведомстве.

Известно, что в день трагедии папа с ребенком были дома одни, мама малыша со старшими детьми ушла в садик. По факту гибели младенца СК начал разбирательство.

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