Обоженный феном новорожденный из Башкирии умер в больнице

В Октябрьском не смогли спасти жизнь малышу, который получил тяжелые ожоги при пожаре. Напомним, несчастный случай произошел 26 мая. Отец ребенка, которому было всего 20 дней, положил в его кроватку включенный фен, который сильно нагрелся и вспыхнул. Огонь быстро потушили, но младенец получил ожоги III-IV степени.
— К сожалению, сегодня утром в МЧС Башкирии поступила информация, что новорожденный малыш, получивший ожоги в квартире в Октябрьском, скончался в больнице, — рассказали в ведомстве.
Известно, что в день трагедии папа с ребенком были дома одни, мама малыша со старшими детьми ушла в садик. По факту гибели младенца СК начал разбирательство.
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