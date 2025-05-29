Обоженный феном новорожденный из Башкирии умер в больнице

В Октябрьском не смогли спасти жизнь малышу, который получил тяжелые ожоги при пожаре. Напомним, несчастный случай произошел 26 мая. Отец ребенка, которому было всего 20 дней, положил в его кроватку включенный фен, который сильно нагрелся и вспыхнул. Огонь быстро потушили, но младенец получил ожоги III-IV степени.