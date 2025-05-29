В Омске работники склада на территории аэропорта месяцами расхищали грузы

Транспортные полицейские раскрыли серию краж грузов на коммерческом складе в аэропорту. Как сообщили в транспортной полиции Сибири, в совершении преступления подозреваются двое работников логистического предприятия 35-ти и 53-х лет.
По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев они похищали часть товаров из состава принимаемых и отправляемых грузов. В списках похищенного фигурирует парфюмерия, одежда, обувь, кондитерские изделия, алкоголь и дорогие морепродукты. Часть похищенного была изъята в ходе обысков по месту жительства подозреваемых.
Уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба» уже заведено. Дополнительные эпизоды и точный размер ущерба пока устанавливаются. Максимальная санкция данной статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.