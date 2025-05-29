В Омске работники склада на территории аэропорта месяцами расхищали грузы

По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев они похищали часть товаров из состава принимаемых и отправляемых грузов. В списках похищенного фигурирует парфюмерия, одежда, обувь, кондитерские изделия, алкоголь и дорогие морепродукты. Часть похищенного была изъята в ходе обысков по месту жительства подозреваемых.