Минобороны: ПВО уничтожила 48 дронов ВСУ над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 48 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в четверг, 29 мая, сообщило Министерство обороны РФ.
При этом 30 беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, еще по четыре украинских дрона ликвидировали над Орловской, Рязанской областями и над территорией Республики Крым.
— Три БПЛА — над территорией Московского региона, два БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Тамбовской области, — написали в Telegram-канале Минобороны.
Днем ранее оборонное ведомство сообщало, что российские ПВО с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая уничтожили 296 беспилотников Вооруженных сил Украины. Их ликвидировали над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Владимирской и другими российскими областями.