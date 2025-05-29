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Минобороны: ПВО уничтожила 48 дронов ВСУ над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 48 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в четверг, 29 мая, сообщило Министерство обороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 48 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в четверг, 29 мая, сообщило Министерство обороны РФ.

При этом 30 беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, еще по четыре украинских дрона ликвидировали над Орловской, Рязанской областями и над территорией Республики Крым.

— Три БПЛА — над территорией Московского региона, два БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Тамбовской области, — написали в Telegram-канале Минобороны.

Днем ранее оборонное ведомство сообщало, что российские ПВО с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая уничтожили 296 беспилотников Вооруженных сил Украины. Их ликвидировали над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Владимирской и другими российскими областями.