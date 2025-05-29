Полиция Хабаровска задержала закладчицу, спрятавшую в городе 8 тысяч доз

После того как полицейские изъяли наркотики из посылок с двигателями, они установили координаты места, куда должен был отправиться груз — это оказался гаражный кооператив в Хабаровске. Там они оборудовали тайники с муляжами двух синтетических наркотиков — по 5 кг каждого вида.