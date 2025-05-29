Полиция Хабаровска задержала закладчицу, спрятавшую в городе 8 тысяч доз

В Хабаровском крае транспортная полиция ликвидировала крупный канал наркоторговли. Запрещённые вещества поступали в регион в автомобильных двигателях, фасовались и раскладывались по тайникам. Задержана 23-летняя горожанка, которая отвечала за деятельность нелегального склада и распространяла наркотики, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
После того как полицейские изъяли наркотики из посылок с двигателями, они установили координаты места, куда должен был отправиться груз — это оказался гаражный кооператив в Хабаровске. Там они оборудовали тайники с муляжами двух синтетических наркотиков — по 5 кг каждого вида.
За веществами пришла хабаровчанка, и когда она их забирала, ее задержали полицейские. Выяснилось, что ранее несудимая девушка, состоя в организованной преступной группе, «заведовала» нелегальным «складом». В ее квартире во время обыска найдены 17 свертков с разовыми дозами и предметы для фасовки.
Она сказала, что ранее забрала 2 кг наркотика, расфасовала на 8 тысяч доз и разложила по Хабаровску. Однако до наркоманов они не дошли, так как ранее были изъяты транспортной полицией.
— Задержанная находится в следственном изоляторе. Уголовное дело, возбужденное по 82 эпизодам покушения на незаконное распространение наркотиков (ч. 3 ст. 30 и ч. ч. 4,5 ст. 228.1 УК РФ), направлено для утверждения обвинительного заключения. Остальные участники организованной группы из Хабаровска тоже привлечены к уголовной ответственности, — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
Напомним, ранее хабаровчанина задержали за плантацию конопли, которую он вырастил на подоконнике в своей квартире.