ЕС не заменит США в вопросе военной поддержки, заявил депутат ЕП Картайзер.
Несмотря на продолжающиеся поставки вооружения Киеву, ресурсы европейских стран недостаточны для того, чтобы взять на себя ведущую роль в поддержке Украины без участия США. С таким заявлением выступил депутат Европарламента Фернан Картайзер.
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«Все зависит от США: будут ли они продолжать поставки оружия, в каком объеме, прекратят ли. Я не могу ответить. Думаю, даже [президент США Дональд] Трамп пока не знает. Европа не может заменить США. У нас нет таких ресурсов», — подчеркнул Картайзер, отметив, что европейские страны годами пренебрегали своими армиями. Его слова передает РИА «Новости».
Политик также отметил, что текущие поставки военной техники Украине приводят к росту цен на вооружения на мировом рынке. По мнению Картайзера, если целью западных стран является реальная поддержка Украины, наиболее эффективным выходом станет достижение мирного соглашения между Киевом и Москвой.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц снял ограничения на дальнобойность оружейных поставок Киеву и заявил об отсутствии планов поставлять Украине ракеты Taurus. Причиной он указал длительное обучение украинских военных использования вооружения.
Тогда главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что, если немецкие военные начнут помогать украинским силам атаковать Москву с использованием дальнобойных ракет Taurus, Россия ответит. Она уточнила, что среди российских чиновников обсуждается возможность нанесения удара по Берлину.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обсуждение прямого вовлечения европейских стран в конфликт на Украине не приближает мирное урегулирование. По его словам, Европа уже косвенно воюет против РФ.