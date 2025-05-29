Вашингтон усомнился в способности ЕС заменить США для Украины

«Все зависит от США: будут ли они продолжать поставки оружия, в каком объеме, прекратят ли. Я не могу ответить. Думаю, даже [президент США Дональд] Трамп пока не знает. Европа не может заменить США. У нас нет таких ресурсов», — подчеркнул Картайзер, отметив, что европейские страны годами пренебрегали своими армиями. Его слова передает РИА «Новости».