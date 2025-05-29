В Башкирии многодетный отец убил грудного малыша феном

В настоящее время по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Известно, что 20-дневный малыш был третьим ребенком в семье. В тот день мать повела двоих старших — 4 и 2 лет — в детский сад. Младшенький остался с отцом.