В Башкирии многодетный отец убил грудного малыша феном

В Башкирии от сильных ожогов, полученных от возгорания детской кроватки, умер трехнедельный малыш. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.
По информации спасательного ведомства, причиной возгорания стал оставленный рядом с ребенком включенный фен. Его забыл отец новорожденного.
«Утром в МЧС Башкортостана поступила информация, что новорожденный малыш, получивший ожоги в квартире в Октябрьском, скончался в больнице», — говорится в официальном сообщении.
В настоящее время по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Известно, что 20-дневный малыш был третьим ребенком в семье. В тот день мать повела двоих старших — 4 и 2 лет — в детский сад. Младшенький остался с отцом.
Внезапно загорелись в кроватке с малышом покрывало и матрас. Также воспламенилась его одежда. Пожар удалось потушить до приезда пожарных. Ребенок был госпитализирован с ожогами 3−4 степени. Однако спасти его не удалось.
Ранее «МК» писал, что в Бичурском районе Бурятии в результате пожара в частном доме погиб трехлетний ребенок.