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В Приангарье мужчины сбросили медвежонка с высокого дерева

При поимке медвежонка мужчины сбросили животное с высокого дерева, сообщили в МВД по Иркутской области.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области проводится проверка по факту жестокого обращения с медвежонком, сообщает ГУМВД РФ по Иркутской области.

Правоохранители обнаружили в социальных сетях видео, на котором видно, как группа людей ловит медвежонка, который забрался на дерево. Один из мужчин взобрался на сосну и сбросил с неё маленького медведя. По предварительным данным, инцидент мог произойти в районе посёлка Новая Игирма.

«В Приангарье полицейские проводят проверку после того, как в сети появилось видео, на котором запечатлено жестокое обращение с медвежонком», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов обратились к мужчинам с просьбой прийти в ближайшее отделение полиции, чтобы дать объяснения.

Ранее в Красноярском крае в заповеднике «Тунгусский» фотоловушка зафиксировала медведя, «танцующего» возле дерева.