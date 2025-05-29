В Приангарье мужчины сбросили медвежонка с высокого дерева

В Иркутской области проводится проверка по факту жестокого обращения с медвежонком, сообщает ГУМВД РФ по Иркутской области.
Правоохранители обнаружили в социальных сетях видео, на котором видно, как группа людей ловит медвежонка, который забрался на дерево. Один из мужчин взобрался на сосну и сбросил с неё маленького медведя. По предварительным данным, инцидент мог произойти в районе посёлка Новая Игирма.
«В Приангарье полицейские проводят проверку после того, как в сети появилось видео, на котором запечатлено жестокое обращение с медвежонком», — говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов обратились к мужчинам с просьбой прийти в ближайшее отделение полиции, чтобы дать объяснения.
Ранее в Красноярском крае в заповеднике «Тунгусский» фотоловушка зафиксировала медведя, «танцующего» возле дерева.