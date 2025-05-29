В Приангарье мужчины сбросили медвежонка с высокого дерева

Правоохранители обнаружили в социальных сетях видео, на котором видно, как группа людей ловит медвежонка, который забрался на дерево. Один из мужчин взобрался на сосну и сбросил с неё маленького медведя. По предварительным данным, инцидент мог произойти в районе посёлка Новая Игирма.