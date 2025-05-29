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В Братске у работников кафе, где отравились 11 человек, нашли ДНК сальмонелл

Также в заведении не было воды, не проводилась уборка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске после того, как 11 человек обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции, Роспотребнадзор начал проверку. Как ранее сообщала КП-Иркутск, все пострадавшие связывают свое заболевание с едой, купленной в заведении, расположенном на улице Рябикова. Тогда следователи завели уголовное дело.

— Лабораторные анализы подтвердили худшие опасения: у пяти пострадавших и одного сотрудника кафе обнаружена сальмонелла. Проверка выявила вопиющие нарушения: в заведении не было водоснабжения, отсутствовали документы на продукты, у работников не оказалось медицинских книжек, а уборка помещений не проводилась должным образом, — сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Сейчас кафе закрыто по решению контролирующих органов, а материалы дела уже переданы в суд. Специалисты продолжат следить за ситуацией, пока расследование не будет завершено.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске задержали мошенника за обман более 100 человек на 270 млн.