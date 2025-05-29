В Братске у работников кафе, где отравились 11 человек, нашли ДНК сальмонелл

В Братске после того, как 11 человек обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции, Роспотребнадзор начал проверку. Как ранее сообщала КП-Иркутск, все пострадавшие связывают свое заболевание с едой, купленной в заведении, расположенном на улице Рябикова. Тогда следователи завели уголовное дело.