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При пожаре в дачном товариществе в Иркутской области погиб подросток

По факту инцидента следователи возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Источник: Аргументы и факты

Один человек погиб и один пострадал в результате пожара на территории дачного товарищества «Искра» в Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Инцидент произошёл ночью в Иркутском районе.

«К сожалению, 13-летний подросток не успел выбраться. Его тело было обнаружено в ходе тушения пожара», — уточняется в Telegram-канале управления МЧС России по региону.

Отмечается, что собственница рассказала, что услышала хлопок и увидела веранду дома, охваченную огнем. Внутри находилось ещё пять человек, которые смогли покинуть строение через окно.

Площадь пожара, который удалось потушить, составила 88 квадратных метров. В МЧС также отметили, что 17-летней девушке, которая получила ожоги и отравление угарным газом, потребовалась госпитализация.

Сотрудники ведомства установили, что возгорание произошло вследствие аварийного режима работы электросети. В прокуратуре Иркутской области добавили, что пострадавшая является сестрой погибшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, ранее в Пермском крае вспыхнул пожар в квартире площадью около 15 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправного пауэрбанка. Это привело к повреждению мебели и внутренней отделки. В результате пожара никто не пострадал.