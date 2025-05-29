При пожаре в дачном товариществе в Иркутской области погиб подросток

Один человек погиб и один пострадал в результате пожара на территории дачного товарищества «Искра» в Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Инцидент произошёл ночью в Иркутском районе.
«К сожалению, 13-летний подросток не успел выбраться. Его тело было обнаружено в ходе тушения пожара», — уточняется в Telegram-канале управления МЧС России по региону.
Отмечается, что собственница рассказала, что услышала хлопок и увидела веранду дома, охваченную огнем. Внутри находилось ещё пять человек, которые смогли покинуть строение через окно.
Площадь пожара, который удалось потушить, составила 88 квадратных метров. В МЧС также отметили, что 17-летней девушке, которая получила ожоги и отравление угарным газом, потребовалась госпитализация.
Сотрудники ведомства установили, что возгорание произошло вследствие аварийного режима работы электросети. В прокуратуре Иркутской области добавили, что пострадавшая является сестрой погибшего.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Напомним, ранее в Пермском крае вспыхнул пожар в квартире площадью около 15 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправного пауэрбанка. Это привело к повреждению мебели и внутренней отделки. В результате пожара никто не пострадал.