При пожаре в дачном товариществе в Иркутской области погиб подросток

Напомним, ранее в Пермском крае вспыхнул пожар в квартире площадью около 15 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправного пауэрбанка. Это привело к повреждению мебели и внутренней отделки. В результате пожара никто не пострадал.