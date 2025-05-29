Многодетная мать из Новоуральска создала в доме нарколабораторию

Новоуральский городской суд признал виновной 38-летнюю мать троих детей, в организации нарколаборатории, а также в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
В период с марта по май 2024 года женщина совместно с супругом приобрела химические реактивы, прекурсоры и лабораторное оборудование. После этого в частном доме в деревне Пальники они оборудовали нарколабораторию для синтеза мефедрона.
— В мае 2024 года сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная деятельность супругов, из незаконного оборота изъято наркотическое средство общей массой более 21,9 килограммов, а также прекурсоры наркотического средства массой около 100 килограмм, — уточняют в прокуратуре.
Женщине назначено наказание в виде десяти лет и трёх месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении мужа выделено в отдельное производство.