Уничтожено около полусотни БПЛА над регионами РФ

По данным министерства, наибольшее количество дронов — 30 единиц — было сбито в небе над Белгородской областью. Кроме того, еще по четыре беспилотника уничтожили над Орловской, Рязанской областями и Крымом. Три аппарата были перехвачены в московском регионе, два — в Брянской области, и один — над Тамбовской областью.