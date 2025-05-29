Сжегшего паспорт певца Шарлота перевели в колонию-поселение в Тольятти

Напомним, что в июне 2023 года Эдуард Шарлотт опубликовал видеозапись, на которой демонстративно сжигает свой российский паспорт. Он объявил, что более не признаёт себя гражданином России и намерен переехать в Киев. Однако впоследствии вернулся на территорию Российской Федерации, где был арестован.