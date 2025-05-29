В МО назвали регионы, подвергшиеся ночной атаке ВСУ

За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили почти полсотни вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 20.00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении МО РФ.
Массированная воздушная атака была зафиксирована в Белгородской области. Там было уничтожено 30 укронацистских БПЛА. По четыре беспилотника сбили в небе над Орловской, Рязанской областями и Крымом.
Три воздушных цели выявили над московским регионом, два — в Брянской области. Еще один был сбит над Тамбовской областью.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что обломки сбитого ПВО беспилотника повредили фасад жилого дома в ЖК на проспекте Вернадского.