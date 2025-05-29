Украинские военные выстрелили в спину полицейскому за попытку сдаться ВС РФ

В Мариуполе солдат ВСУ выстрелил в полицейского, заявил местный житель.
Украинские военные открыли огонь по своему коллеге-полицейскому в Мариуполе за попытку сдаться российским силам весной 2022 года. Об этом сообщил местный общественник Алексей Моисеенко, который занимается поиском погибших и пропавших без вести после боевых действий в городе. Причиной нападения, по его словам, стала попытка полицейского выйти к российским военным и сдаться.
«Он посидел без еды, без воды и пошел сдаваться. Его в спину расстреляли, семь пулевых ранений, но он выжил. Его вылечили, сейчас находится в СИЗО, потому что воевал за Украину», — рассказал Моисеенко, отметив, что в тот период жители Мариуполя сталкивались с острой нехваткой воды и продуктов. Информацию об этом передает РИА «Новости».
По его словам, снайперы и корректировщики украинских формирований открывали огонь по мирным жителям, которые приходили за водой к колодцам или пытались покинуть город на машинах. Кроме того Моисеенко уточнил, что украинские военные позволяли местным забирать продукты из разбитой колонны только при условии передачи части гуманитарной помощи им.
Отмечается, что после возвращения в город Моисеенко занялся поиском пропавших людей, создал telegram-канал для связи с родственниками. По его информации, в первые месяцы после окончания активных боев многие жители не имели возможности связаться с родными из-за отсутствия связи и интернета.