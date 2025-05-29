Украинские военные выстрелили в спину полицейскому за попытку сдаться ВС РФ

«Он посидел без еды, без воды и пошел сдаваться. Его в спину расстреляли, семь пулевых ранений, но он выжил. Его вылечили, сейчас находится в СИЗО, потому что воевал за Украину», — рассказал Моисеенко, отметив, что в тот период жители Мариуполя сталкивались с острой нехваткой воды и продуктов. Информацию об этом передает РИА «Новости».