В Башкирии из-за фена умерла новорожденная девочка

«Новорожденный малыш, получивший ожоги в квартире в Октябрьском, скончался в больнице», — сообщает telegram-канал ведомства. Ранее Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил, что трехнедельный младенец получил тяжелые ожоги в Октябрьском. По предварительным данным, причиной стал оставленный включенным фен, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ.