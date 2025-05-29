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В Омске будут судить женщину-водителя, по вине которой пострадали 11 человек

Водитель спровоцировала аварию с участием пассажирского автобуса.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура города Омска утвердила обвинительное заключение и передала в суд дело 44-летней местной жительницы. Женщину-водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. В аварии, которую, по версии следствия, спровоцировала водитель, пострадали 11 человек.

Массовое ДТП случилось утром 15 сентября прошлого года на перекрестке на улице 70 лет Октября. Как говорится в материалах дела, обвиняемая, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, не предоставила право преимущественного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю Lada Grantа. В результате столкнулись не только эти два автомобиля, но и пассажирский автобус «Луидор», перевозивший пассажиров по маршруту № 344.

В результате ДТП пострадали 11 человек, травмы одной из пассажирок автобуса, 78-летней пенсионерки, были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Как уточнили в прокуратуре, своей вины женщина-водитель не признала, мер к компенсации причиненного ущерба не предприняла.