В Омске будут судить женщину-водителя, по вине которой пострадали 11 человек

Массовое ДТП случилось утром 15 сентября прошлого года на перекрестке на улице 70 лет Октября. Как говорится в материалах дела, обвиняемая, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, не предоставила право преимущественного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю Lada Grantа. В результате столкнулись не только эти два автомобиля, но и пассажирский автобус «Луидор», перевозивший пассажиров по маршруту № 344.