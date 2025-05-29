В Челябинской области в ДТП с самокатами пострадали свыше 130 человек

Первыми установленными фактами поделились в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
По данным ведомства, кикшеринговые компании (те, которые занимаются прокатов и арендой СИМ) не обеспечивали необходимые условия использования электросамокатов. Это привело к тому, что начиная с 1 января 2024 года по настоящее время в Челябинске в авариях с участием самокатчиков пострадали больше 130 человек.
В региональном следственном управлении напомнили также о последних зарегистрированных ДТП. Так, больше месяца назад, 19 апреля, на улице 250летия Челябинска 13-летний мальчик на электросамокате сбил на тротуаре пешехода. Еще один случай произошел больше недели назад, когда на улице Калинина 12-летний на самокате налетел на 64-летнего мужчину. Пенсионера увезли в больницу. А на днях похожее ДТП зафиксировали возле дома по улице Горького: там 18-летний юноша сбил 77-летнюю женщину.
Следователи продолжают расследование уголовного дела. Известно, что администрация Челябинска уже получила представление с требованием заключить соглашения с кикшеринговыми компаниями. В них должны быть отражены нормы и правила, которые обеспечат безопасность и соблюдение нормативных требований.