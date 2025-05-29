В Челябинской области в ДТП с самокатами пострадали свыше 130 человек

В региональном следственном управлении напомнили также о последних зарегистрированных ДТП. Так, больше месяца назад, 19 апреля, на улице 250летия Челябинска 13-летний мальчик на электросамокате сбил на тротуаре пешехода. Еще один случай произошел больше недели назад, когда на улице Калинина 12-летний на самокате налетел на 64-летнего мужчину. Пенсионера увезли в больницу. А на днях похожее ДТП зафиксировали возле дома по улице Горького: там 18-летний юноша сбил 77-летнюю женщину.