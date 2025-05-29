В Новосибирске мужчина угрожал убийством водителю из-за дорожного конфликта

Житель Новосибирска попал в неприятную ситуацию на дороге. Инцидент произошел 22 мая, когда он ехал по улице Ватутина. По словам горожанина, тогда из соседней полосы в его грузовой автомобиль внезапно врезалась Toyota. Потом водитель легковушки вышел из машины и потребовал платы за повреждения, при этом стал угрожать убийством. Об этом он написал в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
— Достал из кобуры пистолет и стал целиться в лицо. Выстрелил ли он, мне неизвестно, так как я, спасая свою жизнь, убегал от него, прячась за автомобилем. Затем он сказал, что отъедет с места, после чего вернется и убьет меня, — поделился мужчина.
Как КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области, информацию о случившемся зарегистрировали в отделе полиции № 8 «Кировский». Сейчас правоохранители проводят проверку.