В Новосибирске мужчина угрожал убийством водителю из-за дорожного конфликта

— Достал из кобуры пистолет и стал целиться в лицо. Выстрелил ли он, мне неизвестно, так как я, спасая свою жизнь, убегал от него, прячась за автомобилем. Затем он сказал, что отъедет с места, после чего вернется и убьет меня, — поделился мужчина.