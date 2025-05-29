Дело о нападении на Руслана Берденова может быть передано в суд 21 июня

После инцидента в интернете начали распространяться слухи, что нападение якобы имело личный мотив, связанный с ревностью. Однако руководитель управления внутренней политики и по делам молодежи Шымкента заявила, что женщина, фигурирующая в слухах, не знакома с Русланом Берденовым.