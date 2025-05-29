Дело о нападении на Руслана Берденова может быть передано в суд 21 июня

В отношении Е. Жиенбая, подозреваемого в вооруженном нападении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, проводится досудебное расследование.
Его поместили в изолятор временного содержания на два месяца. Такая мера пресечения была избрана после задержания Жиенбая возле городского акимата.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям. Подозреваемому грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Напомним, 21 апреля заместитель акима Шымкента Руслан Берденов был ранен возле здания акимата. Его госпитализировали с тяжелыми ранениями и прооперировали.
После инцидента в интернете начали распространяться слухи, что нападение якобы имело личный мотив, связанный с ревностью. Однако руководитель управления внутренней политики и по делам молодежи Шымкента заявила, что женщина, фигурирующая в слухах, не знакома с Русланом Берденовым.
Акимат Шымкента также сделал официальное заявление относительно задержания и хода расследования.
Спустя две недели Руслан Берденов был выписан из больницы и сделал первое заявление после покушения.