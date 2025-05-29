Ледник почти полностью уничтожил деревню в Швейцарии

Кусок ледника в швейцарских Альпах откололся и почти полностью уничтожил местную деревню Блаттен. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на слова главы службы безопасности региона Стефана Ганзера.
Незадолго до произошедшего из деревни эвакуировали примерно 300 жителей. Сейчас грязь и лед покрыли большую часть населенного пункта.
«На данный момент я могу сказать, что около 90% деревни затоплено или разрушено, так что здесь, в Блаттене, произошла крупная катастрофа», — сообщил глава службы безопасности региона.
Ганзер также предупредил местных жителей о риске ухудшения ситуации.
Ранее в кантоне Вале на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии сошла лавина, которая накрыла десять человек. В результате происшествия погиб один лыжник, еще один получил травмы.