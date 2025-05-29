Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ледник почти полностью уничтожил деревню в Швейцарии

Около 90% швейцарской деревни затоплено или разрушено после схода ледника.

Источник: Комсомольская правда

Кусок ледника в швейцарских Альпах откололся и почти полностью уничтожил местную деревню Блаттен. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на слова главы службы безопасности региона Стефана Ганзера.

Незадолго до произошедшего из деревни эвакуировали примерно 300 жителей. Сейчас грязь и лед покрыли большую часть населенного пункта.

«На данный момент я могу сказать, что около 90% деревни затоплено или разрушено, так что здесь, в Блаттене, произошла крупная катастрофа», — сообщил глава службы безопасности региона.

Ганзер также предупредил местных жителей о риске ухудшения ситуации.

Ранее в кантоне Вале на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии сошла лавина, которая накрыла десять человек. В результате происшествия погиб один лыжник, еще один получил травмы.