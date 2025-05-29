В Уфе зафиксировали превышение концентрации пыли и сероводорода

В апреле сотрудники Башгидрометцентра зарегистрировали ухудшение качества атмосферного воздуха в нескольких промышленных городах республики. Наибольшее количество случаев превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ отмечено в Уфе, Стерлитамаке и Салавате.
Согласно данным мониторинга, в столице республики зафиксировали 23 эпизода загрязнения атмосферы. Основными проблемными веществами стали пыль (13 случаев), изопропилбензол (шесть случаев) и сероводород (три случая). В Стерлитамаке экологи выявили восемь нарушений нормативов, где помимо изопропилбензола (четыре случая) отмечалось повышенное содержание ксилола (два случая) и этилбензола (один случай).
Салават показал аналогичную негативную динамику с восемью случаями превышения по этилбензолу, два — по фенолу и один — по пыли. В то же время в Туймазах и Благовещенске ситуация оставалась относительно благополучной, хотя в первом из этих городов среднемесячный показатель запыленности все же превысил норму в 1,3 раза.