В Уфе зафиксировали превышение концентрации пыли и сероводорода

Салават показал аналогичную негативную динамику с восемью случаями превышения по этилбензолу, два — по фенолу и один — по пыли. В то же время в Туймазах и Благовещенске ситуация оставалась относительно благополучной, хотя в первом из этих городов среднемесячный показатель запыленности все же превысил норму в 1,3 раза.