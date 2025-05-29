Психолог назвала причины внезапной агрессии, как у подростка из Байкальска

Трагедия в Байкальске произошла в ночь на 28 мая. Во время вечеринки, которую организовала компания подростков, один из молодых людей напал с ножом на других. Четверо несовершеннолетних погибли, еще четверо — госпитализированы. Сам нападавший после расправы поджог дом и погиб при пожаре.