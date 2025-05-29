Психолог назвала причины внезапной агрессии, как у подростка из Байкальска

О причинах внезапной агрессии подростка из Байкальска, которого подозревают в убийстве четырех несовершеннолетних, рассказала aif.ru психолог Дарья Дугенцова.
Она отметила, что причин может быть несколько.
«В первую очередь, это естественно психиатрический диагноз, который либо спал, либо поставлен, либо не поставлен. В любом случае, в существовании его нельзя отрицать», — объяснила психолог.
По словам эксперта, спровоцировать агрессию мог буллинг.
«Если ребенок был подвержен буллингу, либо, например, участвовал в буллинге, либо каким-то образом участвовал в, так скажем, треугольнике Карпмана, то вероятность того, что ребенок будет вести себя как-то относительно странно, девиантно или еще что-то в этом роде, колоссально повышается», — рассказала Дугенцова.
Причиной агрессии, по мнению психолога, могло стать физическое или эмоциональное насилие в семье.
«Еще одна причина — это когда вроде как в семье все хорошо, но эмоции запрещаются. И получается, рано или поздно они находят каким-то образом выход, Возможно, в данном случае произошел такой трагичный выход», — отметила Дугенцова.
Психолог не стала отметать и возможность провокации, влияния на подозреваемого со стороны.
«Его могли подвести к убийству, может быть, какая-то секта, какой-то человек, который угрожал близким подростка, если он не выполнит требуемое», — объяснила она.
Кроме того, по мнению психолога, нельзя исключать влияние алкоголя на сознание подростка.
Трагедия в Байкальске произошла в ночь на 28 мая. Во время вечеринки, которую организовала компания подростков, один из молодых людей напал с ножом на других. Четверо несовершеннолетних погибли, еще четверо — госпитализированы. Сам нападавший после расправы поджог дом и погиб при пожаре.