Ревнивую жительницу Башкирии осудили за поджог машины экс-супруга.

Полицейские предварительно выяснили, что женщина на почве ревности решила отомстить бывшему мужу. В день преступления она выпила алкоголь, и в какой-то момент очень сильно разозлилась на экс-супруга. Тогда ей в голову пришла мысль поджечь машину, которую бывший муж подарил их дочери. Она вынесла со двора канистру с отработанным маслом и, прислонив ее к машине, попыталась поджечь. Когда ничего не вышло, вернулась в дом за бумагой и вновь разожгла огонь. Убедившись, что все идет по плану, ушла гулять. Ущерб, причиненный в результате поджога, составил 25 тысяч рублей.