Ревнивую жительницу Башкирии осудили за поджог машины экс-супруга.

46-летнюю жительницу Белорецкого района, обвиняемую по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества», признали виновной и приговорили к лишению свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев. Она полностью признала свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.
Полицейские предварительно выяснили, что женщина на почве ревности решила отомстить бывшему мужу. В день преступления она выпила алкоголь, и в какой-то момент очень сильно разозлилась на экс-супруга. Тогда ей в голову пришла мысль поджечь машину, которую бывший муж подарил их дочери. Она вынесла со двора канистру с отработанным маслом и, прислонив ее к машине, попыталась поджечь. Когда ничего не вышло, вернулась в дом за бумагой и вновь разожгла огонь. Убедившись, что все идет по плану, ушла гулять. Ущерб, причиненный в результате поджога, составил 25 тысяч рублей.