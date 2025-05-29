На месте убийства четырех школьников в Байкальске появился стихийный мемориал

В Байкальске после кровавой бойни, развернувшейся ночью 28 мая 2025 года, появился стихийный мемориал. Как стало известно КП-Иркутск, местные жители приносят букеты, зажигают лампадки, никак не могут поверить в случившееся. В это время в Байкальском городском поселении объявлен трехдневный траур, он продлится до 30 мая включительно.
Напомним, жуткая трагедия произошла во время празднования дня рождения 15-летней девушки. В какой-то момент 17-летний парень схватил нож… В итоге погибло четыре человека, еще четверо получили травмы. Предполагаемый нападавший, после совершения преступления, поджег дом, где и погиб сам.
Сейчас пострадавшие находятся в больнице Иркутска, один из них лежит в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Также стало известно, когда состоится церемония прощания с тремя погибшими — 30 мая.