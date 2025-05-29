На месте убийства четырех школьников в Байкальске появился стихийный мемориал

В Байкальске после кровавой бойни, развернувшейся ночью 28 мая 2025 года, появился стихийный мемориал. Как стало известно КП-Иркутск, местные жители приносят букеты, зажигают лампадки, никак не могут поверить в случившееся. В это время в Байкальском городском поселении объявлен трехдневный траур, он продлится до 30 мая включительно.