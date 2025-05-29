Певца Шарлота поместили в колонию-поселение в Тольятти

Певец и блогер Эдуард Шарлот, осужденный за реабилитацию нацизма и нарушение прав на свободу совести и вероисповеданий, помещен в колонию-поселение № 1 в Тольятти Самарской области. Об этом в четверг, 29 мая, сообщил отец артиста Валерий Шарлот.
— Эдуард находится в Тольятти, в колонии-поселении № 1. Его привезли туда после майских праздников, пока привыкает, — рассказал мужчина.
Он также уточнил, что певец сейчас занимается восстановлением российского паспорта, который ранее Шарлот сжег. Отец артиста заявил, что намерен подать кассационную жалобу для смягчения приговора, передает ТАСС.
19 апреля Эдуарда Шарлота исключили из реестра террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В 2024 году артиста приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии. Во время судебного заседания прокурор требовал назначить Шарлоту семь лет и пять месяцев лишения свободы.