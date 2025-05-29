Певца Шарлота поместили в колонию-поселение в Тольятти

19 апреля Эдуарда Шарлота исключили из реестра террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В 2024 году артиста приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии. Во время судебного заседания прокурор требовал назначить Шарлоту семь лет и пять месяцев лишения свободы.