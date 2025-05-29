В ГД дали совет родителям после резни с подростками в Байкальске

«Люди не должны оставлять несовершеннолетних детей без присмотра», — передает его слова Ридус. Он добавил, что необходимо выяснить, как несовершеннолетние дети из Байкальска смогли получить спиртное, и привлечь виновных взрослых к ответственности. При этом депутат считает, что родители тоже несут долю вины, ведь они знали о планируемой вечеринке, но не обеспечили присмотр.