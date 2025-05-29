Контрактник ВСУ рассказал о том, как попал в Украинскую армию и что в ней происходило.
Во время первого заключения сделал себе татуировку в виде немецкой свастики, не задумываясь о значении символа, но впоследствии пожалел о своем поступке. Военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Беляков, взятый в плен российскими военнослужащими группировки войск «Центр» поделился своей историей.
«Когда я первый раз сел, я набил себе наколку. Слева, на боку, на ребрах слева. Наколка — это свастика немецкая, с надписью. Я задумался, когда приехал на родину свою, задумался о своем дедушке. Он же воевал за Советский Союз, а их убивали, эти же нацисты. Меня начало грызть по чуть-чуть мысль, что я сделал», — сказал Беляков, в видео, предоставленном URA.RU. Он отметил, что, эта татуировка стала для него личным клеймом.
До службы в армии Украины Беляков четырежды привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в исправительных учреждениях. Он подписал контракт с ВСУ, надеясь на амнистию и новую жизнь. «Я отсидел три срока, четвертый раз вот это я заехал. я решил подписать контракт. И попал в 72-ю бригаду», — поделился Беляков.
По его словам, на фронт он отправился прямо из колонии. Он отметил, что в бригаде его приняли как своего. Большинство личного состава бригады состояло из людей с криминальным прошлым, наркоманов и алкоголиков, которых командование использовало как «смертников». «Они знают, что мы смертники. И знают, что если нас не станет, возьмут еще одних», — добавил он.
Он также рассказал о проблемах в воинском коллективе, включая коррупцию. Отдельно отметил схемы, организованные командиром бригады, майором Андреем Ивановичем Касовским. По словам Белякова, командир часто находился в состоянии алкогольного опьянения и использовал физическое воздействие на подчиненных.