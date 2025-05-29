Контрактник ВСУ пожалел о тату со свастикой в российском плену. Видео

«Когда я первый раз сел, я набил себе наколку. Слева, на боку, на ребрах слева. Наколка — это свастика немецкая, с надписью. Я задумался, когда приехал на родину свою, задумался о своем дедушке. Он же воевал за Советский Союз, а их убивали, эти же нацисты. Меня начало грызть по чуть-чуть мысль, что я сделал», — сказал Беляков, в видео, предоставленном URA.RU. Он отметил, что, эта татуировка стала для него личным клеймом.