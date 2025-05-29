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В Магнитогорске экс-замначальника отдела полиции сядет в колонию на 5 лет

Расследованием коррупционного преступления занимались в Орджоникидзевском межрайонном следственном отделе.

Источник: AP 2024

Приговор по уголовному делу уже вынесен. Об этом рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

В превышении должностных полномочий и получении взятки обвинялся бывший заместитель начальника отдела полиции в Магнитогорске. Следственные органы доказали, что в ноябре 2023 года предприниматель передал полицейскому взятку услугами имущественного характера на более чем 77 тысяч рублей.

Известно, что суд отправил осужденного на пять лет в колонию строгого режима. Также экс-замначальника отдела полиции выплатит штраф в трехкратном размере суммы взятки, то есть 231 тысячу рублей, и он не сможет работать в правоохранительных органах на должностях, связанных с осуществлением функций представителя власти.

Ранее по теме: Экс-начальник отдела ГИБДД Челябинска задержан по подозрению в коррупции.