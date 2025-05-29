В Магнитогорске экс-замначальника отдела полиции сядет в колонию на 5 лет

Известно, что суд отправил осужденного на пять лет в колонию строгого режима. Также экс-замначальника отдела полиции выплатит штраф в трехкратном размере суммы взятки, то есть 231 тысячу рублей, и он не сможет работать в правоохранительных органах на должностях, связанных с осуществлением функций представителя власти.