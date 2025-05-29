На Урале осужден таксист, насмерть переехавший клиента

Вернувшись, он не нашел своего знакомого. Таксист пояснил, что тот вышел из машины и, вероятнее всего, направился в сторону дома на участке. После этого водитель стал сдавать назад, но машина застряла на месте. Открыв дверь, таксист увидел второго пассажира под колесами авто. Он был мертв.