Учительница 2 года занималась сексом со своим учеником

Потерпевший сообщил, что изначально Старк позволяла себе сексуальные домогательства в форме непристойных прикосновений во время учебных занятий. Впоследствии педагог вывезла несовершеннолетнего с выпускного бала, привезла его к себе домой и вступила с ним в сексуальную связь. Дополнительно бывший ученик указал на факты поцелуев со Старк в стенах школы в перерывах между уроками.