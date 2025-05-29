Учительница 2 года занималась сексом со своим учеником

В Соединённых Штатах Америки 40-летняя школьная преподавательница из штата Миссури обвиняется в растлении несовершеннолетнего ученика и поддержании с ним интимной связи на протяжении двух лет.
Фигурантом уголовного дела оказалась Джоэль Старк, проживающая в городе Андерсон. Расследование в отношении женщины было инициировано после заявления бывшего учащегося средней школы округа Мак-Доналд правоохранителям о том, что он состоял с ней в сексуальных отношениях в период с 2016 по 2018 год.
Потерпевший сообщил, что изначально Старк позволяла себе сексуальные домогательства в форме непристойных прикосновений во время учебных занятий. Впоследствии педагог вывезла несовершеннолетнего с выпускного бала, привезла его к себе домой и вступила с ним в сексуальную связь. Дополнительно бывший ученик указал на факты поцелуев со Старк в стенах школы в перерывах между уроками.
В настоящее время обвиняемая внесла установленный судом залог и находится на свободе. Следственные мероприятия продолжаются. Об этом информирует Westside Eagle Observer.
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