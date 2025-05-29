Казанские учителя подделали экзамены по русскому более 700 мигрантов. В организации незаконной миграции обвиняются руководитель юрфирмы «Фемиды-К», ее заместитель, а также четыре бывших школьных учителя.
Уточняется, что в числе мигрантов, чьи результаты экзаменов подделали, есть граждане Узбекистана, Туркменистана, Киргизии, Палестины и Турции. Некоторые из них не понимали русского языка.
— Четыре фигуранта частично признали вину, в то время как двое не признали ее. Всем участникам группы грозит до десяти лет лишения свободы, — передает «Комсомольская правда».
Ранее стало известно, что дети мигрантов, которые начали учиться в российских школах до того, как в силу вступил закон об обязательном экзамене на знание русского языка, не будут принимать участия в тестировании.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что только 27 детей мигрантов из 1762 зачислили в российские школы после введения новых правил. Он рассказал, что из 1762 человек, записавшихся на тестирование, до него было допущено только 335.