Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении мужчины на детей в Казани

По сообщению ряда СМИ, мужчина, проживающий в одном из жилых домов, нападает на детей во дворе, применяя перцовый баллончик. Также сообщается, что этот человек ранее проявлял агрессию в отношении соседей по многоэтажному дому, избивая их.