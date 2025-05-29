По сообщению ряда СМИ, мужчина, проживающий в одном из жилых домов, нападает на детей во дворе, применяя перцовый баллончик. Также сообщается, что этот человек ранее проявлял агрессию в отношении соседей по многоэтажному дому, избивая их.
Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении мужчины на детей в Казани
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому возбудить уголовное дело по факту нападения мужчины на группу детей в одном из дворов в Казани. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России.