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Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении мужчины на детей в Казани

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому возбудить уголовное дело по факту нападения мужчины на группу детей в одном из дворов в Казани. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Источник: Коммерсантъ

По сообщению ряда СМИ, мужчина, проживающий в одном из жилых домов, нападает на детей во дворе, применяя перцовый баллончик. Также сообщается, что этот человек ранее проявлял агрессию в отношении соседей по многоэтажному дому, избивая их.