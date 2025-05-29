Военный самолет потерпел крушение недалеко от города Пхохан в Южной Кореи

В прошлом году в Южной Корее разбился пассажирский самолет Boeing 737−800 авиакомпании Jeju Air, на борту которого находился 181 человек. Лайнер следовал рейсом из Бангкока в Муан, который находится примерно в 288 километрах к юго-западу от Сеула. Жертвами происшествия стали 179 человек.