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Военный самолет потерпел крушение недалеко от города Пхохан в Южной Кореи

Потерпевший крушение самолет принадлежит ВМС Южной Кореи.

Источник: Комсомольская правда

Военный самолет потерпел крушение в округе Намгу города Пхохан в Южной Кореи в четверг, 29 мая. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти.

Как передает агентство, на борту воздушного судна находилось четыре человека.

Агентство NEWSIS пишет, что потерпевший крушение самолет принадлежит Военно-морским силам (ВМС) Южной Кореи.

Крушение самолета произошло около 13:52 по местному времени (07:52 мск) в четверг, 29 мая.

В прошлом году в Южной Корее разбился пассажирский самолет Boeing 737−800 авиакомпании Jeju Air, на борту которого находился 181 человек. Лайнер следовал рейсом из Бангкока в Муан, который находится примерно в 288 километрах к юго-западу от Сеула. Жертвами происшествия стали 179 человек.