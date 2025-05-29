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Потерявшая близких при крушении «Булгарии» получила компенсацию ₽4 млн

Теплоход «Булгария» затонул 10 июля 2011 года в акватории Куйбышевского водохранилища в Татарстане.

Источник: Аргументы и факты

Женщина, потерявшая мать и дочь в результате крушения теплохода «Булгария» в 2011 году, получила компенсацию в размере четырёх миллионов рублей за моральный ущерб. Это решение было принято в ходе судебного разбирательства между ней и Ространснадзором, а также Российским классификационным обществом, пишет РИА Новости.

В своём исковом заявлении женщина указала, что потеря 22-летней дочери и 81-летней матери стала для неё невосполнимой утратой, и она всё ещё переживает из-за потери близких. Суд частично удовлетворил иск.

«В соответствии с решением суда, Российская Федерация в лице Федеральной службы по надзору в сфере транспорта должна выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере три миллиона рублей. Также с Федерального автономного учреждения “Российское классификационное общество” в пользу истца должна быть взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей», — говорится в материалах дела.

Теплоход «Булгария» затонул 10 июля 2011 года в акватории Куйбышевского водохранилища в Татарстане. Спасти удалось около 80 человек, находившихся на судне, погибли 122 человека.