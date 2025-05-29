Потерявшая близких при крушении «Булгарии» получила компенсацию ₽4 млн

Женщина, потерявшая мать и дочь в результате крушения теплохода «Булгария» в 2011 году, получила компенсацию в размере четырёх миллионов рублей за моральный ущерб. Это решение было принято в ходе судебного разбирательства между ней и Ространснадзором, а также Российским классификационным обществом, пишет РИА Новости.