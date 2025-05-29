Годовая инфляция в Башкирии снизилась до 9,5%

По словам специалистов, в республике наблюдался повторный рост стоимости продуктов питания и услуг. В годовом исчислении ценовой прирост по этим категориям превысил средний инфляционный показатель. При этом непродовольственные товары в апреле подешевели, хотя их годовая динамика все же осталась положительной, но значительно уступала темпам инфляции.