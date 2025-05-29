Годовая инфляция в Башкирии снизилась до 9,5%

Согласно данным Росстата, потребительские цены в Башкирии в апреле 2025 года увеличились на 0,21% относительно марта. Годовая инфляция в регионе снизилась до отметки 9,55%, что ниже общероссийского уровня (10,23%).
По словам специалистов, в республике наблюдался повторный рост стоимости продуктов питания и услуг. В годовом исчислении ценовой прирост по этим категориям превысил средний инфляционный показатель. При этом непродовольственные товары в апреле подешевели, хотя их годовая динамика все же осталась положительной, но значительно уступала темпам инфляции.
Текущий рост цен в республике продолжил замедляться. Ключевыми факторами стали сокращение спроса на товары длительного пользования и удешевление импортной продукции из-за укрепления национальной валюты.
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