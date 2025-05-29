Беспилотник ВСУ упал в жилой двор в Одинцово: фото и видео с места происшествия

В результате падения дрона было повреждено несколько автомобилей.
Ночью в подмосковном Одинцово обломки сбитого беспилотника упали на территорию жилого комплекса, вызвав взрыв около 1:50. В результате инцидента повреждены несколько припаркованных автомобилей. Подробнее о дронах в Одинцово — в материале URA.RU.
ПВО отразила атаку дронов на Москву.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО перехватили три беспилотника, атаковавших Московский регион около полуночи. По предварительным данным, значительных разрушений и пострадавших не зафиксировано.