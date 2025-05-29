Беспилотник ВСУ упал в жилой двор в Одинцово: фото и видео с места происшествия

Ночью в подмосковном Одинцово обломки сбитого беспилотника упали на территорию жилого комплекса, вызвав взрыв около 1:50. В результате инцидента повреждены несколько припаркованных автомобилей. Подробнее о дронах в Одинцово — в материале URA.RU.