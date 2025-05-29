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В Пермском крае судебные приставы взыскали ущерб за кражу нефти

По данным следствия 39-летний житель Чернушки, обнаружив незаконную самодельную врезку в магистральный нефтепровод, за одну ночь слил и вывез более 13 тонн сырья, принадлежащего компании «Лукойл».

По данным следствия 39-летний житель Чернушки, обнаружив незаконную самодельную врезку в магистральный нефтепровод, за одну ночь слил и вывез более 13 тонн сырья, принадлежащего компании «Лукойл». Злоумышленник планировал реализовать топливо через теневые схемы, однако его планы были сорваны оперативными действиями правоохранителей, которые взяли преступника с поличным.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Тайное хищение чужого имущества в крупном размере, совершённое из нефтепровода). Помимо уголовного наказания, мужчину обязали возместить причинённый материальный ущерб.

Исполнительное производство о взыскании с осужденного 85 тысяч рублей находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.

Зная о наличии долговых обязательств, должник от их добровольного исполнения уклонялся. Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, установил запрет на совершение регистрационных действий с отечественным автомобилем неплательщика. Вдобавок ко всему гражданин был ограничен в праве выезда за пределы РФ. В результате вся сумма задолженности была взыскана.