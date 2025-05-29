В Пермском крае судебные приставы взыскали ущерб за кражу нефти

Зная о наличии долговых обязательств, должник от их добровольного исполнения уклонялся. Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, установил запрет на совершение регистрационных действий с отечественным автомобилем неплательщика. Вдобавок ко всему гражданин был ограничен в праве выезда за пределы РФ. В результате вся сумма задолженности была взыскана.