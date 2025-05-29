Двух самарцев будут судить за служебный подлог на 1,7 млн рублей при ремонте

Двое сотрудников аэронавигационной службы в Самаре попали под уголовное преследование за злоупотребление служебными обязанностями и подделку документов.
Их обвинили в том, что они намеренно завысили стоимость ремонтных работ, проведенных территории филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», хотя реальные расходы оказались ниже.
Расследование показало, что в 2023 году компания выполняла ремонт дорог и покрытий на предприятии, однако объемы выполненных работ занизили, а потраченных материалов оказалось меньше запланированного.
Несмотря на это, сотрудники приняли работу и подписали бумаги, утверждая больший объем и цену услуг.
В итоге предприятие-заказчик понесло убытки на сумму более 1,7 миллиона рублей. Дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.
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