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Двух самарцев будут судить за служебный подлог на 1,7 млн рублей при ремонте

Двое сотрудников аэронавигационной службы в Самаре попали под уголовное преследование за злоупотребление служебными обязанностями и подделку документов.

Двое сотрудников аэронавигационной службы в Самаре попали под уголовное преследование за злоупотребление служебными обязанностями и подделку документов.

Их обвинили в том, что они намеренно завысили стоимость ремонтных работ, проведенных территории филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», хотя реальные расходы оказались ниже.

Расследование показало, что в 2023 году компания выполняла ремонт дорог и покрытий на предприятии, однако объемы выполненных работ занизили, а потраченных материалов оказалось меньше запланированного.

Несмотря на это, сотрудники приняли работу и подписали бумаги, утверждая больший объем и цену услуг.

В итоге предприятие-заказчик понесло убытки на сумму более 1,7 миллиона рублей. Дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

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