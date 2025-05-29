В Перми медведь гулял среди корпусов студгородка политеха

Медведь гулял среди корпусов студенческого города Пермского политеха, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».
Дикого зверя жителя микрорайона «Комплекс ППИ» заметили в ночь на 29 мая. В ролике, который был опубликован в социальных сетях, видно, как медведь прогуливается и осматривается рядом со зданиями. По словам автора публикации, его видели рядом с местным бассейном.
«Пока в Перми все ловят лосей, на комплексе ППИ появился медведь! У бассейна в пять утра», — рассказывает канал.
На кадрах видео крупный зверь бежит по асфальтированным дорожкам, оглядываясь по сторонам. В комментариях пермяки отметили, что в последнее время дикие животные стали чаще появляться в черте города и предположили, что в лесах стало меньше еды для зверей.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о семействе лосей, которое заметили в центре города. Несколько диких животных переплывали Каму, а один из них даже вышел к людям на набережной. Причину такого поведения лосей объяснил учёный ПГНИУ Михаил Бакланов.