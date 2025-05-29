В Перми медведь гулял среди корпусов студгородка политеха

Дикого зверя жителя микрорайона «Комплекс ППИ» заметили в ночь на 29 мая. В ролике, который был опубликован в социальных сетях, видно, как медведь прогуливается и осматривается рядом со зданиями. По словам автора публикации, его видели рядом с местным бассейном.