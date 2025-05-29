Ветеран СВО погиб из-за взрыва в Ставрополе

— С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы «Время Героев» Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким… Обстановка в городе спокойная. Ситуация на контроле, — написал Владимиров в своем Telegram-канале.