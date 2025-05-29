Ветеран СВО погиб из-за взрыва в Ставрополе

Ветеран специальной военной операции (СВО) Заур Гурциев погиб из-за взрыва в Ставрополе. Об этом в четверг, 29 мая, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
— С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы «Время Героев» Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким… Обстановка в городе спокойная. Ситуация на контроле, — написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что на месте происшествия работают следственные группы, они устанавливают все обстоятельства произошедшего. По словам губернатора, рассматриваются все версии, в том числе организованный Украиной теракт.
Ранее сообщалось о том, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Тогда краевое МЧС организовало дежурство. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по краю Владимир Хорольский координирует работу следователей, криминалистов и оперативных служб.
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