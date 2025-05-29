Пожар на заводе «Авангард» тушили 6 часов

Инцидент произошел ночью 29 мая. Пожарные подразделения прибыли на место происшествия вскоре после полуночи — в 01:40 — после сигнала тревоги категории 1Бис. Для устранения огня привлекли значительные силы: задействовали 11 единиц специализированной техники и свыше 40 специалистов.