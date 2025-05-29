В Южной Корее разбился военный самолет: онлайн-трансляция

11:33 О жертвах среди гражданского населения пока не сообщалось. О катастрофе проинформировали исполняющего обязанности президента Ли Джу Хо. Он призвал приложить все усилия для спасения пассажиров и предотвращения дальнейшего ущерба окружающей среде, сообщили в его офисе, передает «Ренхап».