В Южной Корее разбился военный самолет: онлайн-трансляция

В Южной Корее потерпел крушение самолет ВМС.
В Южной Корее произошла авиакатастрофа. Отмечается, что самолет, потерпевший крушение принадлежал ВМС страны. Рухнуло воздушное судно на горе около юго-восточного города Пхохан. Подробности в трансляции URA.RU.
12:06 На месте крушения патрульного самолета в Пхохане найдено тело. Об этом сообщило агентство «Ренхап».
11:35 По словам, местных журналистов, данная авария стала первой известной катастрофой с участием самолета P-3C. Как отметил «Ренхап», в составе ВМС имеется 16 самолетов P-3C. Они получили прозвище «убийца подводных лодок» за их противолодочные возможности.
11:33 О жертвах среди гражданского населения пока не сообщалось. О катастрофе проинформировали исполняющего обязанности президента Ли Джу Хо. Он призвал приложить все усилия для спасения пассажиров и предотвращения дальнейшего ущерба окружающей среде, сообщили в его офисе, передает «Ренхап».
10:54 ВМС Южной Кореи расследуют крушение патрульного самолета. На место происшествия выехали пожарные.
10:53 «Патровый самолет морской авиации P-3, вылетевший на учения с авиабазы в Пхохане в 13:43, потерпел крушение неподалеку по неустановленным причинам», — сообщили ВМС. Информацию об этом передает «Ренхап».
10:48 Как отметили в ВМС, крушение потерпел патрульный самолет P-3. Об этом сообщило агентство «Ренхап».
В Южной Корее рухнул самолетФото: telegram-канал «Новости Азербайджана», t.me.
10:45 Отмечается, что на борту судна находились четыре человека. ВМС крушение самолета подтвердили.
10:43 Как сообщает агентство «Ренхап», крушение произошло в 13:52. По словам очевидцев, над горой поднимается дым.