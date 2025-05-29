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Мужчина, скрывший преступление друга, пойдет под суд в Приморье

Материалы уголовного дела уже направили в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Комсомольская правда

Мужчину обвиняют в помощи своему товарищу: он скрыл улики убийства в Яковлевском районе Приморья. Теперь сообщник сам получит законное наказание, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По версии следствия, в июле 2024 года житель села Яблоневка узнал об убийстве, которое совершил его знакомый, и погрузил труп в авто. Затем они инсценировали ДТП, сбросив машину в кювет.

По факту происшествия завели дело по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления». В отношении мужчины, обвиняемого в убийстве, постановлен обвинительный приговор.

Ранее «КП» писала, что 26-летний парень убил своего отца и попытался избежать наказания, сымитировав смертельное ДТП. Он погрузил тело в авто, а затем съехал в кювет, вот только не учёл тот факт, что на шее остались следы удушья.