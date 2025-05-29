Губернатор Владимиров: Ветеран СВО погиб при взрыве в Ставрополе

Напомним, в Ставрополе произошел взрыв неизвестного устройства, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко. Жилое здание не получило видимых повреждений. Однако пострадали несколько припаркованных во дворе автомобилей.