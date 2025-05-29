Губернатор Владимиров: Ветеран СВО погиб при взрыве в Ставрополе

Ветеран специальной военной операции погиб при взрыве в Ставрополе. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram.
Погибшим оказался ветеран СВО Заур Александрович Гурциев, участник программы «Время Героев». Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
«С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы Время Героев Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал губернатор.
В настоящее время рассматриваются все возможные версии случившегося, включая возможность организации теракта с участием украинских националистов. Владимиров отметил, что обстановка в городе остается спокойной, ситуация находится под постоянным контролем властей.
Напомним, в Ставрополе произошел взрыв неизвестного устройства, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко. Жилое здание не получило видимых повреждений. Однако пострадали несколько припаркованных во дворе автомобилей.