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«Опасные игры»: дети намотали гениталии на шуроповёрты в российском регионе

Во Владивостоке специалисты Краевой детской клинической больницы № 1 сохранили здоровье двум маленьким мальчикам, получившим серьёзные повреждения половых органов во время игр с шуруповёртами.

Во Владивостоке специалисты Краевой детской клинической больницы № 1 сохранили здоровье двум маленьким мальчикам, получившим серьёзные повреждения половых органов во время игр с шуруповёртами. Об этом проинформировали в Министерстве здравоохранения Приморского края.

Уточняется, что происшествия случились в разных семьях. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале профильного министерства.

В первом случае пятилетний ребёнок, играя дома, включил шуруповёрт. Мать пояснила медикам, что вращающийся инструмент намотал на себя колготки и крайнюю плоть мальчика. Пациенту экстренно провели хирургическое вмешательство с последующим длительным стационарным лечением.

Второй инцидент произошёл с годовалым малышом. Ребёнок аналогично самостоятельно включил шуруповёрт, после чего на вращающуюся биту инструмента намотались ткань одежды и половой орган. Мальчика также срочно прооперировали урологи медучреждения.

В настоящее время оба юных пациента вне опасности, их жизни ничего не угрожает. Врачи подчеркивают, что функциональность пострадавших органов удалось сохранить, однако детям предстоит длительное наблюдение специалистов.

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