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В Волгограде молодым вымогателям грозит 7 лет тюрьмы

Возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей в возрасте 21 и 18 лет.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Их заподозрили в вымогательстве.

К правоохранителям обратился 21-летний горожанин. Он заявил, что на улице в Краснооктябрьском районе к нему подошли двое неизвестных и начали требовать денег. Молодые люди вымогали средства под надуманным предлогом и угрожали насилием.

Потерпевший испугался, снял в банкомате 9 тысяч рублей и отдал злоумышленникам. После этого они скрылись, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам установили личности подозреваемых. Ими оказались двое волгоградцев в возрасте 21 и 18 лет.

«Мы встретили его в дворах, поговорили, — заявил один из задержанных. — Он сначала испугался, потом начал с нами адекватно разговаривать. Максимум, что я применял, это психологическое давление и все».

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ — «Вымогательство», решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция предусматривает до 7 лет лишения свободы.