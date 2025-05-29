В Волгограде молодым вымогателям грозит 7 лет тюрьмы

Их заподозрили в вымогательстве.
К правоохранителям обратился 21-летний горожанин. Он заявил, что на улице в Краснооктябрьском районе к нему подошли двое неизвестных и начали требовать денег. Молодые люди вымогали средства под надуманным предлогом и угрожали насилием.
Потерпевший испугался, снял в банкомате 9 тысяч рублей и отдал злоумышленникам. После этого они скрылись, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам установили личности подозреваемых. Ими оказались двое волгоградцев в возрасте 21 и 18 лет.
«Мы встретили его в дворах, поговорили, — заявил один из задержанных. — Он сначала испугался, потом начал с нами адекватно разговаривать. Максимум, что я применял, это психологическое давление и все».
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ — «Вымогательство», решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция предусматривает до 7 лет лишения свободы.