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В результате взрыва в Ставрополе погиб ветеран СВО

Ветеран специальной военной операции и участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Гурциев погиб в результате взрыва. Инцидент произошел в ночь на четверг в Ставрополе. Об этом сообщил губернатор Ставропольского Владимир Владимиров.

Источник: VVV5807 / Telegram

По его словам, не исключается причастность Украины ко взрыву. «На месте происшествия работают правоохранительные органы, спецслужбы. Идут следственные действия… Обстановка в городе спокойная. Ситуация на контроле», — написал губернатор в Telegram.

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщал, что ночью 29 мая в городе взорвалось неизвестное устройство. В результате погибли два человека, их личности не раскрывались. Было возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).