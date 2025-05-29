В результате взрыва в Ставрополе погиб ветеран СВО

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщал, что ночью 29 мая в городе взорвалось неизвестное устройство. В результате погибли два человека, их личности не раскрывались. Было возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).