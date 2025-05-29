В Самаре участники ОПГ «Индейцы» получили реальные сроки

В зависимости от роли и степени участия члены ОПГ были признаны виновными в убийстве, покушении на него и вымогательстве, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. А Игорь Шевяхов был осужден за подстрекательство к совершению убийства путем уговоров.